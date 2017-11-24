عشرات القتلى في هجوم دام على مسجد بشمال سيناء

سقط عشرات القتلى في هجوم دام، شنه مسلحون على مسجد في قرية بمحافظة شمال سيناء، الجمعة، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إن الهجوم أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 80 آخرين، في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر أمنية أن الضحايا بينهم جنود لكن معظمهم من المدنيين، في الحادث الذي وقع بقرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومترا غرب مدينة العريش، مركز المحافظة.

وتابعت المصادر أن الهجوم بدأ بتفجير قنبلة، ثم تبع ذلك إطلاق نار.

وأوضحت مصادرنا أن الإرهابيين حاصروا المسجد باستخدام 4 سيارات دفع رباعي، وأطلقوا النار على المصلين.

وتكثف قوات الأمن المصري جهودها للقضاء على المجموعات المسلحة المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” المنتمي إلى تنظيم “داعش”.

وخلال السنوات القليلة الماضية، ضاعف المتطرفون هجماتهم على قوات الأمن في سيناء، كما امتدت اعتداءاتهم إلى مناطق أخرى في عدد من المحافظات المصرية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط