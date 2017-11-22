عزام الأحمد: لا نملك عصا سحرية لإنهاء مشاكل قطاع غزة

قال رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني في القاهرة، عزام الأحمد: “إن الأول من ديسمبر المقبل هو الموعد النهائي لتمكين الحكومة من ممارسة عملها بقطاع غزة بشكل كامل”.

وأضاف، الأحمد في تصريح لقناة “العربية” مساء اليوم الأربعاء: إنه سيعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس مطلع ديسمبر (كانون أول) القادم لمناقشة ملف تمكين الحكومة.

وتابع الأحمد: اتفقنا أن تسيطر الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة، كما تسيطر أي حكومة شرعية في أي دولة بالعالم.

وأشار عضو مركزية فتح، أنه لم يحدد أي موعد زمني لفتح معبر رفح بشكل كامل، فما زال هناك متطلبات حتى الوصول لهذه الخطوة.

وأكد الأحمد: أن هناك عقبات تم وضعها امام الحكومة في الوزارات بقطاع غزة.

وتابع الأحمد، في تصريحه، إن ليس كل الأمور تنتهي بعصاة سحرية فيما يتعلق بمشاكل قطاع غزة، وقال، حين تتمكن الحكومة من كافة مهامها سننتقل للملفات الاخرى بما فيها منظمة التحرير.

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