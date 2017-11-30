طيران الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة

أصيب مواطن على الأقل، بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة، تحديداً جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا على الأقل أصيب في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، على عدة مواقع في قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات من نوع “إف 16” بأربعة صواريخ موقعاً جنوب مدينة غزة، وآخر بصاروخين قرب سوق غزة المركزي للسيارات جنوب شرق المدينة، ما أدى لتدمير الموقعين بالكامل، إضافةً إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

ويجوب الطيران الحربي أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة، ويطلق بالونات حرارية مضيئة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال قبل قليل، أراضي زراعية جنوب شرق غزة بقذيفتين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بأكثر من خمس قذائف موقعين وأراضي زراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في وقت سابق.

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