طلقات تحذيرية إسرائيلية على موقع سوري بالجولان

أطلقت دبابة إسرائيلية، السبت، طلقات تحذيرية على موقع عسكري سوري، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الطلقات جاءت بعد أعمال بناء في المنطقة، مضيفة: “إن الأعمال التي قام بها الجيش السوري تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974”.

وتابعت: “الاتفاق يمنع دخول أدوات بناء ثقيلة أو عربات عسكرية إلى المنطقة منزوعة السلاح”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت: “ردا على ذلك، اشتكى جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأطلق طلقة تحذيرية باتجاه المنطقة مستخدما دبابة”.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد قال الاثنين، إن بلاده ستتحرك عسكريا في سوريا إذا لزم الأمر “في إطار سعيها لإبقاء القوات المدعومة من إيران بعيدة عن أراضيها”.

وتحتل إسرائيل منذ يونيو 1967، نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

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