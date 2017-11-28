ضبط شخص يحتال بعلاج ‘‘التوحد‘‘ على المواطنين في عمّان

تابعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء شكوى حول استعمال جهاز لمعالجة التوحد دون سند قانوني واستيفاء مبالغ مالية طائلة من المواطنين وضبطت الجهاز وحولت المعني الى النائب العام.

وبالتفاصيل، قالت المؤسسة في بيان صحفي، ان كوادر التفتيش في مديرية الدواء التابعة للمؤسسة ضبطت الجهاز في سكن خاص بعمان يقوم صاحبه باستخدامه لمعالجة مرضى التوحد، مشيرا الى ان الجهاز لم يتم استكمال اجراءات اجازته اصوليا من قبل المؤسسة اضافة الى عدم وجود الدراسات العلمية التي تثبت فعاليته لعلاج مرض التوحد.

وتحفظت كوادر المؤسسة على الجهاز، وتحويل صاحب العلاقة الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، حرصا على سلامة المرضى والمواطنين وعدم تعرضهم للاحتيال.

يذكر ان صاحب العلاقة تقدم للمؤسسة بطلب اخراج الجهاز لعرضه في مؤتمر طبي شريطة عدم استعماله للعلاج.

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