ضبط أسلحة أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات داعش في دير الزور

عثر الجيش السوري خلال عمليات تمشيط وتفتيش أحياء مدينة دير الزور من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” على كميات جديدة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والمواد المتفجرة تركها التنظيم التكفيري خلفه بين الأحياء وشوارع المدينة قبيل استعادة الجيش السوري لها.

وذكرت وكالة “سانا” أنه تم العثور على سيارتين مفخختين في دير الزور تحمل كل واحدة منهما نحو طن من المتفجرات إضافة إلى ضبط عدد كبير من القذائف لمختلف صنوف الأسلحة وقذائف هاون متعددة الأحجام ورشاشات متنوعة وصواريخ محمولة على الكتف بعضها أمريكي الصنع وأحزمة ناسفة وصواعق داخل أحد أوكار إرهابيي “داعش” في المدينة.

وكانت وحدات الجيش السوري والقوات الحليفة لها أعادت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الأمن والاستقرار إلى مدينة دير الزور وعثرت خلال عمليات التمشيط المتلاحقة للمدينة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة منها أمريكية واسرائيلية الصنع.

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