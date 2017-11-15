شيرين تعتذر لمصر والمصريين

قدمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتذارا رسميا، مساء الثلاثاء، بعد واقعة “الإساءة لمصر” خلال حفل في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا.

وأثناء الحفل طالبت إحدى الفتيات من الجمهور الحاضر شيرين بإلقاء أغنيتها الشهيرة “ماشربتش من نيلها”، لترد الأخيرة قائلة: “هيجيلك (ستصابين) بالبلهارسيا”.

إلا أن المطربة أصدرت بيانا قالت في جزء منه: “وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر أعتذر لكم من كل قلبي عن أي ألم سببته لأي شخص فيكم، ويعلم الله مدي حبي وانتمائي لبلدي مصر ولكم جميعا”.

وكانت الواقعة قد أثارت الجدل في مصر، ودفعت نقابة الموسيقيين لإصدار قرار بإيقاف شيرين وإحالتها إلى التحقيق.

وقال بيان النقابة إن ما بدر من شيرين في حفل لبنان “سخرية واستهزاء غير مبرر على مصرنا العزيزة، الأمر الذي يسيء إلى النقابة وإلى جموع الشعب المصري”.

ولشيرين مواقف عدة مثيرة للجدل، كان آخرها عندما أغضبت الجمهور خلال حفل في تونس، بعد ألقت طرفة اعتبرت مسيئة للبلد العربي وشعبه.

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