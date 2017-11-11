شرط “تعجيزي” لميسي في عقده الجديد

بينما لا يزال الحديث جاريا عن تجديد التعاقد بين برشلونة الإسباني ونجمه ليونيل ميسي، أشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم الأرجنتيني يشترط وضع بند يبدو تعجيزيا لكي يوافق على التجديد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويسابق النادي الكتالوني الزمن من أجل الحصول على توقيع لاعبه الفذ على التجديد، قبل أن ينقضي الموسم ويصبح اللاعب مجانا لمن يرغب في ضمه.

وحسب تقارير إسبانية، فإن ميسي صاحب الـ30 عاما يريد إضافة بند في العقد يتيح له فسخه في أي وقت يريد.

وتأتي تلك المزاعم بعد أيام من تصريح أفضل لاعب في العالم 5 مرات سابقة، بشأن وجهته المقبلة بعد نهاية مسيرته في برشلونة.

وقال ميسي: “علي أن ألعب لمصلحة نيويلز أولد بويز (ناديه الأرجنتيني). هذا حلمي. لكن كما قلت مؤخرا، لا أعرف ماذا سيحدث بعد سنوات قليلة من الآن ولا كيف سأعود”.

وبدأ ميسي مشواره الكروي مع نيويلز أولد بويز المنتمي لمدينة روزاريو عام 1994، عندما كان في السادسة من عمره، قبل أن تقع عليه أعين كشافي برشلونة.

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