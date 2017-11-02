سلفا كير بحضور البشير: السودان يغذي حربنا بالسلاح

اتهم رئيس جنوب السودان سلفا كير، الخرطوم، بتصدير السلاح في الحرب الجارية في بلاده التي تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وقال كير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير في الخرطوم: “إن كان هناك شخص يمكن أن يتهم الآخر، فأنا يمكنني أن أتهم السودان”، مؤكدا أن الجارة الشمالية هي “مصدر السلاح الذي يأتي لجنوب السودان ويخلق لنا المشكلات”. وفقا لفرانس برس.

وجاءت اتهامات كير في اليوم الثاني لزيارته للخرطوم، الهادفة إلى حل القضايا العالقة بين البلدين بما في ذلك الاتهامات المتبادلة بدعم المعارضين.

وبسبب عدم حسم هذه القضايا، ظلت العلاقة بين الخرطوم وجوبا متوترة من حين لآخر، منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

وتتهم الخرطوم جارها الجنوبي بدعم المتمردين الذين يقاتلونها في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي الوقت ذاته يتهم جنوب السودان الخرطوم بمساندة رياك مشار، خصم كير، في الحرب الأهلية المستمرة هناك.

وجدد كير الخميس الاتهام للخرطوم بانها تستضيف مناصري مشار، وقال إنهم “بعد أن فروا من جنوب السودان قدموا إلى هنا، ويمكنني أن أذكر أسماءهم الآن”.