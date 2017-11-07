سان جرمان يضرب مجددا.. وبرشلونة يدفع الثمن

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، التعاقد مع المدير الرقمي السابق لبرشلونة الإسباني بعدما خطف نجمه نيمار قبل 3 أشهر.

وذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية أن تعيين راسل ستوبفورد يظهر رغبة النادي الباريسي في تطوير علامته التجارية في كل أنحاء العالم.

وسيتعمد في ذلك على خبرة ستوبفورد الكبيرة في هذا المجال، الذي سيتولى إدارة الاستراتيجية الرقمية للنادي الباريسي.

وأبرم سان جرمان في أغسطس الماضي صفقة مع نيمار نجم برشلونة السابق مقابل صفقة تاريخية بلغت نصف مليار دولار.

ونيمار البرزايلي ومبابي الفرنسي اللذان انضما إلى النادي الباريسي، نجحا في رفع أرقام النادي على شبكات التواصل.

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