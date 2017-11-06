زيدان: هكذا سيعود رونالدو إلى التهديف

دافع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن لاعبه كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد على ضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة، الأحد، في المرحلة 11 من الدوري الإسباني.

ولم يعرف رونالدو طريق الشباك في البطولة المحلية سوى مرة واحدة، لكنه صنع الهدف الثالث لزميله إيسكو في لقاء الأحد، وهو ما اعتبره زيدان خطوة على الطريق الصحيح بالنسبة لأفضل لاعب في العالم.

وقال “زيزو” في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “الآن كريستيانو يصنع الأهداف. مسيرته السيئة (مع التسجيل) سوف تنتهي”.

وأضاف: “هدف إيسكو جاء من عرضية رونالدو. إنه مع (كريم) بنزيمة يتصرفون بشكل صحيح في الملعب”.

كما أبدى زيدان سعادته بأداء ماركو أسينسيو، الذي سجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية، فيما اعتبر واحدا من أفضل أهداف الموسم حتى الآن، وقال: “أنا سعيد بهدف أسينسيو. كان رائعا ومهما من أجل الثلاث نقاط”.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب “الليغا”، متخلفا بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، و4 نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الثاني.

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