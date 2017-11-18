زهرة الاردن للأستثمارات تعقد (هيئة عامة غير عادية)

سما الاردن – عقدت الهيئة العامه لشركة زهرة الاردن للأستثمارات العقاريه والفنادق اجتماعاً غير عادي برئاسة المهندس فيصل حسن همام وبحضور مندوب مراقبة الشركات ومدققي حسابات الشركة ومساهمي الشركة.كما وافقت الهيئة على تعديل غايات الشركة للتتوسع استثماراتها اقليمياً وبما يحقق الأهداف الطموحة التي تسعى اليها الأدارة الجديدة وضمن مخططها في شراكات استراتيجية خصوصاً مع مستثمرين من دولة الإمارات العربيه وهذا ما يؤكد عضوية خليفة الحمادي وهو مستثمر اماراتي في مجلس الأدارة وهذا ما يحقق أهداف الشركة ورؤيتها المستقبليه.والذي من المتوقع ان يكون الحمادي رئيساً لمجلس أدارة الشركة ويرى مراقبون ومساهمين في الشركة ان هذه التغيرات في الشركة قد تشمل تغيرات عديدة في غايات واهداف الشركة المستقبليه خصوصا فيما يتعلق برفع رأسمالها والإعلان عن مشاريع طموحة ومتميزه .

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