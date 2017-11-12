زلزال بقوة 7.2 درجة يهز شمال العراق.. وارتداداته تصل دولا عربية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جنوب شرقي مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية، فيما تحدث مغردون في دول عربية مجاورة عن هزات خفيفة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات لـ”سكاي نيوز عربية” إن زلزالا ضرب الحدود العراقية الإيرانية، وصلت ارتداداته إلى مناطق إماراتية.

وأكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حدوث هزة أرضية خفيفة، شعر بها معظم سكان البلاد.

وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السكان في مدن عدة “شعروا قبل قليل بهزة أرضية خفيفة” ناتجة عن “زلزال كبير بقوة 7,5 على الحدود العراقية- الايرانية”.

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