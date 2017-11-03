رونالدو يقولها بصراحة: لا أريد التجديد

أبدى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عدم رغبته في تجديد عقده مع النادي الإسباني، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية قالت إن اللاعب البرتغالي يطمح إلى أجر يتساوى مع أجري ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

ووفق ما ذكره موقع “غول” فإن النجم البرتغالي أبدى رضاه على عقده الحالي مع النادي الملكي، مشيرا إلى أنه لا يرغب في زيادة مستحقاته.

ونقل “غول” عن تصريحات لرونالدو بعد هزيمة الريال أمام توتنهام 1-3 في دوري الأبطال قوله بصراحة “أنا بخير في ريال مدريد. ما زالت 4 أعوام متبقية في عقدي مع النادي.. لا أريد تجديد العقد”.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما الهدف الوحيد للريال في مباراة الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعن المباراة أوضح رونالدو “الأمر سيئ لأننا خسرنا بعدما اعتدنا الفوز. لا يتعلق الأمر بما نريد، لكن كرة القدم تتغير. نمر بمرحلة سيئة لكنني واثق من أننا سنتغير”.