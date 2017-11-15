رونالدو يطلب الرحيل في “موعد مفاجئ”

فجر أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، وأبلغ، حسب تقارير إعلامية إسبانية، رئيس ناديه ريال مدريد برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وفي أعقاب الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق الملكي 1-3 على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوعين، قال رونالدو إنه لا ينوي تجديد عقده في “سانتياغو بيرنابيو”، إلا أنه أكد سعادته مع بطل إسبانيا وأوروبا.

لكن صحفيا في قناة “إل تشيرينغويتو” الإسبانية قال إن رونالدو (32 عاما) طلب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الرحيل في الثلاثين من يونيو من العام المقبل مقابل “سعر معقول”.

وحسب الصحفي إيدو أغيري، فإن طلب لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، قوبل بالرفض.

وتتبقى 4 سنوات في عقد الـ”دون” مع ريال مدريد، إلا أنه صرح بعد الخسارة أمام توتنهام أنه لا ينوي توقيع أي عقود جديدة مع ريال مدريد، سواء بالتمديد أو بالتعديل.

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