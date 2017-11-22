رونالدو وبنزيمة يقودان الملكي لفوز ساحق على أبويل

حجز ريال مدريد حامل اللقب مكانه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سحق أبويل نيقوسيا 6-صفر بفضل هدفين من كل من كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو لكنه سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف توتنهام هوتسبير.

وأكد كريستيانو رونالدو أكبر انتصار لريال خارج ملعبه في دوري الأبطال بهدفين مع بداية الشوط الثاني. وسجل رونالدو 18 هدفا في دوري الأبطال هذا العام ليعزز رقمه القياسي كما رفع رصيده الاجمالي إلى 113 هدفا في البطولة.

وكان فريق المدرب زين الدين زيدان، الذي يعاني من عدم ثبات مستواه في الدوري الإسباني هذا الموسم، متفوقا بالفعل بفضل أهداف لوكا مودريتش وناتشو وثنائية كريم بنزيمة في الشوط الأول.

ويعني فوز توتنهام 2-1 خارج ملعبه على بروسيا دورتموند أن الفريق الإنجليزي ضمن الصدارة برصيد 13 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية متقدما على ريال الذي يملك عشر نقاط.

وسيتنافس أبويل مع دورتموند على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي إذ يملك كل منهما نقطتين.

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