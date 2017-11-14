روسيا: الولايات المتحدة تتظاهر بمحاربة داعش

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بـ”التظاهر بمحاربة الإرهاب” في الشرق الأوسط، ممثلا في تنظيم “داعش”.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن الوزارة قولها، إن “الموقف على أرض الواقع فيما يتصل بداعش يكشف أن أميركا تتظاهر بمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط”.

وأوضحت الوزارة: “سلاح الجو الأميركي حاول عرقلة ضربات جوية روسية على داعش حول البوكمال في سوريا”.

وقالت “هذه الحقائق دليل دامغ على أن الولايات المتحدة، في حين تتظاهر بقتال دون هوادة ضد الإرهاب الدولي أمام المجتمع الدولي، تقدم في واقع الأمر غطاء لوحدات داعش”.

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