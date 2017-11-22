“رصاصة بالخطأ” تقتل فتى في طبربور

قال مصدر أمني إن مديرية شرطة شمال عمّان تلقت بلاغاً يفيد بتعرض فتى يبلغ من العمر (14 عاماً) للإصابة بعيار ناري أدى إلى وفاته، وذلك أثناء وجوده بالقرب من منزل صديق له بمنطقة طبربور مساء أمس.

وأضاف المصدر أن كوادر البحث الجنائي والمركز الأمني تحركت للمكان وباشروا التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتحديد مصدر العيار الناري، حيث تبيّن بعد التوسع وجمع كافة المعلومات والتحقيق أن صديق المتوفي الذي كان برفقته عند إصابته، كان يعبث بسلاح ناري يعود لوالده أحضره من منزله وأثناء ذلك خرج من السلاح عيار ناري أصاب صديقه وأدى إلى وفاته وجرى ضبط السلاح الناري وما يزال التحقيق جاريا.

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