رسالة من الرئيس إلى جنود أول قاعدة عسكرية صينية بالخارج

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لقوات تعمل في أول قاعدة عسكرية خارجية للصين في جيبوتي إن عليهم تعزيز السلام والاستقرار وشجعهم على إظهار صورة جيدة.

وافتتحت الصين القاعدة رسميا في أغسطس في نفس اليوم الذي احتفل فيه جيش التحرير الشعبي الصيني بمرور 90 عاما على تأسيسه. وهذه هي أول قاعدة بحرية خارجية للصين رغم أن بكين تقول إنها منشأة لوجستية.

وأثار موقع جيبوتي على الطرف الشمالي الغربي من المحيط الهندي قلق الهند من أن تصبح ضمن شبكة التحالفات العسكرية للصين.

وقالت وزارة الدفاع الصينية يوم الجمعة إن الرئيس الصيني شي تحدث للقوات الصينية في جيبوتي عبر دائرة تلفزيونية أثناء زيارة لمركز مشترك لقيادة المعارك في بكين وإنه يتفهم جيدا عمليات القاعدة وطبيعة معيشة الجنود هناك.

وأضافت الوزارة أن شي “شجعهم على ترسيخ صورة جيدة للجيش الصيني وتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي”.

وقالت الوزارة إن الجنود ردوا قائلين إنهم لن يخذلوا شي أو الصين.

وبدأت الصين في بناء القاعدة في جيبوتي العام الماضي. وسوف تستخدم في إعادة إمداد سفن البحرية المشاركة في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية قبالة سواحل اليمن والصومال.

ويشرف الرئيس الصيني على برنامج تحديث عسكري طموح يشمل تطوير قدرات القوات الصينية للعمل بعيدا عن الوطن.

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