رئيس الشيشان “مستعد للموت” من أجل بوتن

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه “مستعد للموت” من أجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسيقدم استقالته إذا أُمر بذلك قبل انتخابات رئاسية اتحادية مقررة العام المقبل.

يذكر أن الشيشان هي إحدى الجمهوريات الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي، ولقديروف الذي يحكم المنطقة ذات الأغلبية المسلمة أهمية بالنسبة للكرملين.

إذ خاضت الشيشان حربين ضد موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنه الآن وفي مقابل المعونات السخية وقدر كبير من الحكم الذاتي يتعهد بالولاء المطلق لموسكو.

من جانبه، علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريحات قديروف، قائلا: “قديروف قال مرارا، على سبيل المجاز، إنه عضو ثابت وملتزم ضمن دائرة أنصار بوتن، وينوي أن يواصل العمل أينما وكيفا يطلب منه رئيس البلاد”.

وتابع: “لم يقل أي شيء مختلف، سيبقى رمضان الرئيس الحالي للجمهورية”، وفق ما كرت وكالة رويترز.

ويحكم قديروف الشيشان منذ 10 سنوات، وتتهمه منظمات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات.

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