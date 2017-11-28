دمشق “توافق” على وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الثلاثاء، أن الحكومة السورية وافقت على إعلان وقف لاطلاق النار في الغوطة الشرقية، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر.

وقال دي ميستورا في ختام لقاء مع وفد المعارضة السورية “لقد أبلغت للتو من قبل الروس أنه خلال اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن روسيا اقترحت وقفا لإطلاق النار في الغوطة الشرقية ووافقت عليه الحكومة السورية”.

وأضاف “الآن نحتاج لنرى إن كان هذا سيحدث، لكن ليس من قبيل الصدفة اقتراح ذلك والموافقة عليه في بداية هذه الجولة” من محادثات السلام في جنيف.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط