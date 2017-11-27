خبر سعيد لعشاق برشلونة

رغم التعادل المخيب للآمال أمام فالنسيا، الأحد، في المرحلة 13 من الدوري الإسباني، فإن عشاق برشلونة على موعد مع خبر سعيد ربما يخفف وطأة فقد نقطتين لعب التحكيم دورا كبيرا به.

فقد أعلن المهاجم المنضم حديثا إلى الفريق الكتالوني عثمان ديمبلي، أنه بات على بعد أسبوعين فقط من العودة إلى التدريبات مع زملائه، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات لمحطة “كانال بلوس”: “في خلال أسبوعين سأعود (إلى التدريب) مع المجموعة”.

وتعرض ديمبلي، الذي تعاقد معه النادي مقابل 105 ملايين يورو لتعويض رحيل نيمار، إلى إصابة قوية في سبتمبر الماضي، خلال فوز برشلونة على خيتافي بالمرحلة الرابعة من الدوري، مما أصاب مشجعي الـ”بلاوغرانا” بالإحباط.

وتابع لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق: “سيكون من الصعب جدا عودتي للتدريبات الجماعية بسبب الكم الكبير من التمارين التي عليّ أداؤها، لكنني سأعمل بجد كل يوم من أجل العودة بأسرع ما يمكن”.

ورغم تعادل برشلونة مع مضيفه فالنسيا 1-1 وعدم احتساب حكم اللقاء هدفا صحيحا لليونيل ميسي، يبقى الفريق الكتالوني في صدارة جدول الـ”ليغا” بـ 35 نقطة، مقابل 31 لفالنسيا الثاني، و27 لكل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

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