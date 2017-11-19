حماس: اتفاق 2011 دستور للمصالحة ويجب تفعيل منظمة التحرير للرد على واشنطن

أكدت حركة حماس، أن بنود اتفاق القاهرة الموقع عام 2011 أصبحت دستورًا للمصالحة وأساسًا لها، مشيرةً إلى أن هناك إجماعًا وطنيًا على هذا الاتفاق، كما جددت الحركة موقفها المتحفظ على الدور الأمريكي كراع اتفاق تسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن وثيقة اتفاق القاهرة عام 2011 باتت مطلبا وطنيا هاما للخروج من الحالة الراهنة التي تمر بها قضيتنا؛ ويجب أن يغتنم الشعب الفلسطيني هذه الفرصة، وأن يتقوى بها الفلسطينيون جميعا بالحوار الوطني الشامل لنكون موحدين.

وأكد الحية، أن حماس ذاهبة للقاء الفصائل بكل امانة واطمئنان إلى القاهرة لمرحلة وطنية بامتياز نحو الشراكة والتوافق حسب وثيقة الوفاق الوطني وهي دستور المصالحة ولتطبيق بنودها كاملة والانتقال إلى الحوار الوطني الشامل.

وأضاف، أن الوثيقة تمثل محطة للحوار الوطني الشامل، ويجب تطبيق بنودها كاملة، موضحًا أنه “تم الاتفاق في 2011 على دمج 3000 عنصر أمني من الحكومة مع الأمن بغزة، وتم بحث كل ما يتعلق بالملف الأمني وتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة حينها”.

وذكر الحية، أن لقاء الفصائل في القاهرة سيناقش الملفات الخمس لاتفاقية القاهرة 2011 بما يشمل (إعادة بناء منظمة التحرير، ملف الحريات العامة، ملف الانتخابات، ملف الأمن)، مؤكدًا ضرورة أعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشراكة وطنية وانتخابات للمجلس الوطني، وأن يسمح للكل الوطني بالدخول لهذه المنظمة، دون إقصاء أحد.

وعلى صعيد ملف الانتخابات العامة، شدد الحية على أهمية تحديد موعد للانتخابات العامة، مبيناً أن الانتخابات “باتت مطلب وطني، ونحن جاهزون للاحتكام لصندوق الاقتراع”.

أما ملف الأمن، فأكد القيادي بحركة حماس، أن ملف الأمن تم فصله بشكل كامل عن الحكومة التوافق لحساسيته وله مسار خاص، قائلاً “نحن باتفاقية القاهرة 2011حظي الملف باهتمام كبير، وبدأنا بضرورة أعادة بناء عقيدة الأجهزة الأمنية التي تقوم على حماية الوطن والمواطن ومقاومته”.

وقال إنه لا يجوز للحكومة، التلكؤ عن ممارسة مهامها في القطاع بحجة الملف الأمني، مضيفاً ” ملف الأمن منفرد ليس له علاقة بالحكومة، لذا على الحكومة أن تقوم بواجبها ولا يجوز عليها ان تطرح هذا السؤال”.

وأضاف: “بحسب ما اتفقنا عليه يتم استقدام 3000 رجل من موظفي السلطة في غزة لينضموا للأجهزة الأمنية القائمة بالقطاع بحيث هذه اللجنة تقوم على اعادة هيكلية الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة”، مشيرًا على أن هذا الملف يبدأ بتشكيل لجنة أمنية مشتركة من 8 أشخاص امنيين يتم التوافق عليهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، يكمن مسؤوليتها بإعادة بناء وهيكلية الأجهزة الأمنية بالضفة والقطاع بشكل كبير بالرعاية المصرية واشراف عربي يسير معها.

وشدد الحية، على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بدمج موظفي غزة بالحكومة على قاعدة الشراكة وحماية الحقوق، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة.

وتابع: “المطلوب تشكيل محكمة الانتخابات، ونحتاج إلى سرعة إنجاز قانون للانتخابات، خاصة وأنه لا يوجد حتى اللحظة أي قانون متفق عليه، وأول ملفات القاهرة هو إعادة تفعيل منظمة التحرير على أسس وطنية، كما أننا نؤكد دعمنا الكامل للوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة، كما أننا نريد إعادة تشكيل وبناء منظمة التحرير وخاصة المجلس الوطني”.

وفي سياق متصل، جدد الحية موقف حماس المتحفظ على الدور الأمريكي كراع اتفاق تسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قائلاً “الراعي الأمريكي اليوم يفصح بشكل واضح انحيازه اللامتناهي مع السياسية الإسرائيلية عبر عدم تجديد تراخيص مكتب منظمة التحرير في واشنطن”.

وأضاف “الإدارة الأمريكية تتساوق مع الاحتلال 100% ولا اعتقد يوجد مواطن فلسطيني يقبل بهذه المهانة والتصفية للقضية الفلسطينية وتقديم فلسطين قربان أمام حالة السيولة بالمنطقة”.

ودعا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لإعادة المسار كاملاً مع الراعي الأمريكي، وأن تقوم بالرد عليه بالإعلان عن إجراء انتخابات لمنظمة التحرير في غضون 3 شهور ونذهب لتفعيل المنظمة”.

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