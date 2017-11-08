“حرب” بين جماهير الريال وبرشلونة بسبب رئيس إسرائيل

زار رؤوفين ريفلين، رئيس إسرائيل، الثلاثاء، ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث كان في استقباله رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

والتقط الطرفان صورا في قاعة الاجتماعات في البرنابيو، حيث قدم بيريز للرئيس الإسرائيلي قميص ريال مدريد، الذي يحمل اسمه والرقم 1، وأعطاه النسخة الفضية من مجسم لملعب سانتياغو برنابيو.

وكان لهذه الزيارة وقع خاص في العالم العربي، حيث وجد فيها مشجعو الغريم التقليدي برشلونة فرصة للهجوم على ريال مدريد، ودخلوا في “حرب كلامية” مع أنصار النادي الملكي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الكثير من النشطاء عن صدمتهم وغضبهم من هذه الخطوة، وتجاوز الغضب مشجعي برشلونة حيث انتقل أيضا إلى بعض المشجعين العرب لريال مدريد.

وعاد تبادل الاتهامات بين أنصار الفريقين على تويتر وفيسبوك، بخصوص علاقة برشلونة وريال مدريد مع إسرائيل.

وسبق أن دار جدل آخر على مواقع التواصل الاجتماعي عندما زار فريق برشلونة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين في الأراضي المحتلة، رغم أنه التقى حينها مع أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية.

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