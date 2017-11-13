جيش الاحتلال يتخذ تدابير مشددة على حدود غزة خوفًا من رد المقاومة

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ تدابير أمنية مشددة على حدود قطاع غزة، تحسبًا لأي مواجهة مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة «يديعوت آحرنوت» العبرية، أن جيش الاحتلال قرر رفع حالة التأهب على حدود غزة تحسبًا لهجمات انطلاقًا من القطاع، حيث تم نشر بطاريات للقبة الحديدية بأواسط الكيان الإسرائيلي.

وكانت مصادر عبرية ذكرت أمس أنه جرى نشر بطاريات للقبة الحديدية على مشارف مدينة القدس المحتلة تحسبًا من تدهور الأمور إذا ما أقدمت حركة الجهاد الإسلامي على الرد على استهداف النفق قبل أيام.

في حين، ذكرت القناة العاشرة العبرية أنه تم إرسال رسائل لحركة الجهاد الإسلامي عبر حركة حماس ومصر بضرورة تجنب الرد في هذه المرحلة خشية اشتعال الأمور بالقطاع والعودة لمربع الحرب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي نشر قبل نحو أسبوعين العديد من منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في مستوطنات ومدن جنوب الكيان الإسرائيلي تحسبا لتصعيد محتمل مع القطاع.

جاء ذلك عقب تحذيرات أطلقتها الفصائل الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي تصعيد قطاع غزة، على خلفية تهديداته بالرد على أي عملية انتقامية لاستهداف نفق لسرايا القدس في جنوب قطاع غزة قبل نحو أسبوعين ما أدى إلى استشهاد 12 مقاومًا.

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