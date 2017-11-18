ثنائية سواريز تقود برشلونة للفوز على ليغانيس

وضع المهاجم لويس سواريز حدا لصيامه التهديفي في 5 مباريات، بعد أن سجل هدفين في فوز برشلونة 3-صفر على ليغانيس، السبت، ليتقدم الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وجنى مهاجم أوروغواي ثمار أسبوعين من الراحة بعد استبعاده من اللعب مع منتخب بلاده، ومنح برشلونة التقدم في الدقيقة 28 بعدما أخفق إيفان كويلار حارس ليغانيس في الإمساك بكرة سددها باكو الكاسير.

وضاعف سواريز تقدم فريق المدرب إرنستو بالبيردي في الدقيقة 60، بعدما انزلق ليتابع كرة أخرى مرتدة من كويلار، واقترب مرتين من تسجيل هدفه الثالث.

وأضاف البديل باولينيو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، محرزا هدفه الرابع هذا الموسم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

لكن الشيء السلبي الوحيد لبرشلونة كان حصول المدافع جيرار بيكي على الإنذار الخامس هذا الموسم، مما يعني غيابه عن مواجهة بلنسية الأسبوع المقبل.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، بفارق 7 نقاط عن بلنسية، الذي يزور إسبانيول يوم الأحد.

ويحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على جاره أتليتيكو مدريد في مساء السبت، في أول مباراة قمة للعاصمة الإسبانية في استاد واندا متروبوليتانو الجديد.

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