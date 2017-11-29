ترامب يعيد نشر “تغريدات” تحرض على المسلمين

أعاد حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على موقع توتير نشر 3 مقاطع فيديو ضد المسلمين نقلا عن جماعة بريطانية يمينية متطرفة.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن نائبة زعيم جماعة “بريطانيا أولا” زعمت أن الفيديو الأول يظهر رجلا مسلما وهو يحطم تمثالا للعذراء.

وردت جايدا فرانسين، التي نشرت الفيديوهات بحماس على مشاركة ترامب لتغريداتها، وقالت: “باركك الله يا ترامب! وبارك الله أميركا”.

وقد أسست جماعة “بريطانيا أولا” في عام 2011 على يد أعضاء سابقين في الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف.

يذكر أن فرانسين (31 عاما) تنحدر من بينغ جنوب شرقي لندن، تحاكم حاليا بعد اتهامها بإطلاق “إساءات دينية قاسية” في سبتمبر.

كما ستظهر في المحكمة بأيرلندا الشمالية الشهر المقبل بعدما تم توجيه اتهامات لها باستخدام لغة تهديد ووعيد تتعلق بخطاب ألقته خلال مظاهرة ضد الإرهاب في بلفاست في 6 أغسطس الماضي.

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