ترامب “مستعد” لمقابلة “رجل الصواريخ”

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه “بالتأكيد منفتح” على الالتقاء بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون، وذلك في مقابلة تلفزيونية تبث الأحد، في مستهل جولته الآسيوية التي بدأها في اليابان.

وردا على سؤال عما إذا كان قد فكر سابقا في الجلوس مع الزعيم الكوري، قال ترامب “سأجلس مع أي شخص .. لا أعتقد أن ذلك قوة أو ضعف. لا أظن أن الجلوس مع الناس أمرا سيئا”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب “لذا سأكون بالتأكيد منفتحا على ذلك، لكن سنرى كيف ستسير الأمور، أعتقد أن ذلك مبكر جدا”.

ووصفت بيونغ يانغ ترامب بأنه “مختل عقليا لا أمل في علاجه”، وأشارت إليه صحيفة الحزب الحاكم باعتباره شخصا “يفتقد إلى التوازن”.

وتوعد ترامب كوريا الشمالية”بالنار والغضب” وتحدث عن “هدوء يسبق العاصفة”، ووصف ترامب كيم بأنه “رجل الصواريخ” في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، وبعد أيام رد كيم بتصريحات شخصية هاجم فيها ترامب ووصفه بالعجوز الخرف.

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