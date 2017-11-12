ترامب توجه بسؤال مباشر.. وبوتن يرد مستغربا

قالت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة خلال محادثاتهما أثناء قمة “آبيك” في فيتنام عما إذا كانت مزاعم تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي صحيحة.

ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن ترامب طرح السؤال بشأن تدخل موسكو المزعوم.

وأضاف “في الحقيقة سأل ترامب هل يمكن أن تكون هذه المعلومة صحيحة وإلى أي مدى، ومن جانبه فسر الرئيس بوتن موقفه وهو أن روسيا لم تتدخل في أي انتخابات ولا يمكن أن يكون الوضع على هذا النحو”.

ونقل بيسكوف عن بوتن قوله أيضا إنه لا يفهم “التصريحات التي تصدر في الولايات المتحدة عن القضية التي لا أساس لها”.

وكان ترامب صرح السبت إنه يصدق نفي بوتن للاتهامات رغم ماخلصت إليه وكالات المخابرات الأميركية، وهو أن موسكو تدخلت بالفعل في الانتخابات، لكنه تراجع عن هذه التصريحات في وقت لاحق. وحرص الأحد على توضيح تأييده لوكالات المخابرات تحت قيادته.

وأثارت تصريحات ترامب السبت انتقادات داخل الولايات المتحدة، ذلك أن المخابرات خلصت منذ وقت طويل إلى أن موسكو تدخلت عبر الاختراق الإلكتروني وتسريب رسائل بريد إلكتروني لإحراج المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

وظلت مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية تلاحق ترامب ومعاونية طوال العام الأول من ولايته.

وعينت السلطات محققا خاصا في هذه المزاعم، ووجه اتهام جنائيا بالتآمر إلى مدير حملة ترامب الانتخابات بول مانافورت.

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