بوتن يعلن دخول سوريا مرحلة جديدة.. وحديث عن قرارات حيوية

قال الرئيس الروسي، فلاديمر بوتن، الأربعاء، إنه تم بلوغ “مرحلة جديدة” في الأزمة السورية لكن الوصول إلى حل سلمي سيتطلب تنازلات من كل الأطراف بمن فيهم النظام السوري، في حين أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن اعتقاد أن قرارات حيوية ستتخذ اليوم.

وكان الرئيس الروسي يتحدث وبجواره الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي، وذلك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا حيث يعقد الزعماء الثلاثة مشاورات بشأن سوريا.

وشدد الرئيس الروسي على أن الحل السياسي النهائي في سوريا ستتم بلورته في مفاوضات جنيف، وأضاف “من الضروري إعطاء قوة دفع لتسوية بين الطوائف في سوريا على أساس قرار للأمم المتحدة”.

أما الرئيس التركي، فقد قال إنه يعتقد أن قرارات حيوية ستتخذ اليوم لحل الأزمة السورية، مضيفا أنه من المهم لجميع الأطراف أن تساهم في حل سياسي يكون مقبولا للشعب السوري

وفي السياق، يزور مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن سوريا، ستافان دي ميستورا، العاصمة الروسية موسكو، الخميس، لإجراء محادثات بشأن الوضع في سوريا، وفقا لوكالة الإعلام الروسية.

وأضافت الوكالة أن دي ميستورا سيجتمع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، لبحث الاستعدادات لجولة جديدة من محادثات جنيف للسلام في سوريا ومؤتمر مقترح عقده في منتجع سوتشي الروسي بشأن سوريا.

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