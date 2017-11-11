بوتن: “الإرهاب” في سوريا يقترب من نهايته

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن العمل العسكري للقضاء على الإرهاب في سوريا يقترب من نهايته.

وطالب بوتن خلال إفادة صحفية من فيتنام، السبت، بتعزيز الاتفاق حول مناطق خفض التوتر في سوريا، تمهيدا لبدء العملية السياسية.

وقال الرئيس الروسي إن البيان المشترك مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن سوريا “مهم للغاية ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب”.

وأشار بوتن إلى أنه أجرى “حوارا طبيعيا” مع ترامب خلال قمة في فيتنام، ووصف ترامب بأنه متحضر ومثقف ومريح في التعامل معه.

وقال إن اجتماعا ثنائيا مقترحا مع ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، لم يعقد بسبب مشكلات في ترتيب الموعد من الجانبين ومشكلات بروتوكولية لم يكشف عنها.

وأضاف في نهاية القمة أنه “لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الاتصالات الأميركية الروسية على مستوى الرئيسين والمسؤولين، لمناقشة قضايا تشمل الأمن والتنمية الاقتصادية”.

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