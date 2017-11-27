بعد مواجهات دامية.. اعتقال زعيم فصيل عسكري في دارفور

اعتقلت قوات الدعم السريع السودانية موسى هلال الذي يقود فصيلا عسكريا في دارفور بعد مواجهات أوقعت قتلى في صفوف الجنود، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية، الاثنين.

وقالت الوكالة إن وزير الدولة بوزارة الدفاع، الفريق ركن علي محمد سالم، “أكد اعتقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وابنه حبيب” في منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور، بعد اشتباكات وقعت الأحد.

وأوضح أن الاشتباكات اندلعت “في اطار خطة جمع السلاح في دارفور”، وقد أسفرت عن مقتل “العميد عبدالرحيم جمعه دقلو قائد متحرك حمدان السميح، وتسعة من قواته..”.

وقال سالم، إن المواجهات اندلعت “أثناء تحرك قوة من قوات الدعم السريع.. إلى الفاشر بعربتين”، حيث “وقعت في كمين قرب مستريحة..”.

وينتشر السلاح في منطقة دارفور التي توازي مساحتها مساحة فرنسا منذ عام 2003، عندما لجأت الأقليات الإثنية إلى التمرد المسلح ضد الرئيس عمر البشير متهمين إياه بتهميشهم اقتصاديا وسياسيا.

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