بعد ضوء أخضر أمريكي.. الاحتلال يكشف شروطه للتسوية السياسية في الشرق الأوسط

قالت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي، إن تل أبيب وضعت شروطاً للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، أبلغتها للولايات المتحدة الأميركية، كما أكدت لها أنها لا يمكن التنازل عنها.

وأوضحت حوتوبيلي، في لقاء إذاعي مع “القناة 7” العبرية، هذه الشروط بـ”رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة دولة الاحتلال، ورفض إخلاء أي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل”، ثم استدركت شرطاً رابعاً هو “رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية”.

وفي ما يتعلق بموقف واشنطن، أعربت حوتوبيلي عن أملها بأن يتفهم الأميركيون شروط إسرائيل، قائلة: “إنهم يتفهمون موقفنا بأن الاستيطان ليس عقبة أمام عملية السلام. لدينا رئيس حكومة يضع قضية إيران على رأس جدول الاهتمام، ويرفض أن يحتل مكانه الصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني. وخلافاً للإدارة الأميركية السابقة، فالرئيس دونالد ترامب يرفض إملاء تسوية على الأطراف، وعلينا أن نعتاد العيش من دون تسوية مع الفلسطينيين”.

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