بريطانيا.. 40 نائبا من حزب ماي وافقوا على إطاحتها

ذكرت صحيفة “صنداي تايمز”، الأحد، أن 40 نائبا في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقوا على التوقيع على رسالة حجب الثقة عن ماي.

ويلزم فقط 8 أصوات أخرى لإجبار ماي على تنظيم انتخاباب زعامة الحزب، وهي الآلية التي يمكن بها عزلها من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم آخر.

وتواجه ماي صعوبة في الحفاظ على سلطتها على حزبها منذ الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في الثامن من يونيو، وواجهت حكومتها في الأسابيع الأخيرة فضائح أطاحت وزيرين منها.

وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم تستطع تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفشلت محاولة سابقة لإطاحة ماي في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب ولكن محافظين كثيرين مازالوا يشعرون باستياء من أداء رئيسة الوزراء.

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