برامج التأمين الطبية الفردية من gig – الأردن بتغطية شاملة داخل وخارج المستشفى

تتطلع دائماً شركة gig – الأردن الى تقديم كل ما هو الأفضل من برامج التأمين الطبية فردية التي تمتاز بتغطيتها لكافات إحتياجات عملائها الكرام وتوفير عدة برامج تأمينية بمستويات ومميزات مختلفة وفريدة, ومن هنا تقدم الشركة باقة من برامج كراون عائلتي لتأمين كافة أفراد العائلة داخل وخارج المستشفى/داخل وخارج الأردن.

تمنحكم شركة gig – الأردن عدد من برامج التأمين الطبي الفردية (كراون عائلتي داخل وخارج المستشفى, كراون عائلتي بلا حدود, كراون عائلتي داخل المستشفى فقط).

تقدم لكم هذه البرامج مزايا وخدمات عديدة كتغطية المواليد الجدد من اليوم الأول للولادة شريطة خلوهم من الأمراض والتشوهات الخلقية والوراثية, تغطية مباشرة من خلال الجهات الطبية المعتمدة ضمن شبكة طبية واسعة مميزة ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة, بالإضافة إلى تغطية حالات الولادة, تغطية الجلطات الدماغية ومضاعفاتها, تغطية الإقامة والعناية الحثيثة وتغطية كافة الإجراءات داخل المستشفى بما يشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية العلاجية المتعلقة بالحالات المرضية وغيرها الكثير من التغطيات والمزايا, مع إمكانية تغطية العلاجات السنية ببرامج متعددة.

علماً بأن شركة gig – الأردن توفر لكافة عملائها الكرام خدمة الموافقات الطبية على مدار 24 ساعة للحصول على الموافقات الطبية وأي استشارات طبية من خلال الرقم 5654665.

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