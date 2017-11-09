انسحاب جماعي لمسلحي داعش من البوكمال

سيطرت قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات إيرانية، على عدة مواقع في مدينة البوكمال شرق دير الزور بعد انسحاب جماعي لمسلحي تنظيم داعش.

وقالت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية إن مسلحي تنظيم داعش وقيادات من الصف الأول والثاني يتحصنون في المدينة داخل المربع الأمني، مشيرةً إلى دخول المليشيات إلى نحو 50 بالمائة من المدينة فيما يسيطر التنظيم على باقي المدينة.

وتشارك ميليشيات إيرانية من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني وميليشيا الحرس الثوري الإيراني في العملية فيما اكتفت قوات النظام بالتمهيد المدفعي، إلى جانب التغطية الجوية الروسية.

وتسعى هذه الميليشيات للسيطرة على الحدود وتأمين ممر عسكري بري للسلاح والمقاتلين القادمين من طهران لبغداد إلى دمشق ومن ثم بيروت.

وخلت مدينة البوكمال بشكل شبه كامل من المدنيين، بعد السباق الحاصل بين قوات النظام ومليشياته من جهة، وقوات سورية الديمقراطية من جهة أخرى، للسيطرة عليها.

وفي سياق متصل سيطرت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية على بلدة مركدة، جنوب مدينة الحسكة، بعد معارك أدّت إلى انسحاب مقاتلي “داعش” منها، وبات الطريق سالكاً بين مدينتي الحسكة ودير الزور.

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