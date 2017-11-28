اليابان: صاروخ كوريا الشمالية البالستي سقط قرب أراضينا

قالت الحكومة اليابانية إن صاروخا بالستيا أطلقته كوريا الشمالية، حلق فوق اليابان لمدة 50 دقيقة ثم سقط في البحر قرب الشواطئ اليابانية.

وأعلنت طوكيو أن الصاروخ سقط في “المنطقة الاقتصادية الخالصة”، وهي منطقة بحرية بعد المياه الإقليمية، وتمارس عليها الدولة حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وأفاد تقرير الوكالة أن الصاروخ أطلق في اتجاه الشرق، وأن الجيش يحلل تفاصيل الإطلاق مع الولايات المتحدة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في رسالة نصية، إن سول وواشنطن تعكفان حاليا على إجراء تحليل، لتحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه.

وأضاف أنه بعد دقائق من إطلاق الصاروخ أجرى تدريبا على إطلاق الصواريخ “ردا على ذلك الاستفزاز”.

وقال مصدران مطلعان بالحكومة الأميركية في وقت سابق إن خبراء يعتقدون أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا جديدا خلال أيام، فيما قد يكون أول تجربة منذ إطلاق صاروخ مر فوق اليابان في منتصف سبتمبر الماضي.

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