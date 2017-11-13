النزاع السوري.. أردوغان غير راض عن استبعاد الحل العسكري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا، عليهم أن يسحبوا قواتهم، بعد أن قالت روسيا والولايات المتحدة إنه لا حل عسكريا ممكنا في سوريا.

وقال أردوغان للصحفيين قبل أن يتوجه إلى روسيا: “لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات. إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات، فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم”.

وذكر أنه سيناقش المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. كما سيبحث معه أيضا الحل السياسي في سوريا والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية وتفاصيل صفقة شراء نظام إس-400 للدفاع الصاروخي.

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا مسلحا، خفت حدته في الأشهر الأخيرة إثر اتفاق روسي تركي إيراني لخفض التوتر، وانهيار تنظيم داعش المتشدد، ما رفع الآمال في التوصل لحل سياسي.

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