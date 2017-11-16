المغرب.. الاستثناء الوحيد بين عرب المونديال

بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018 باتت العيون كلها مسلطة على قرعة النهائيات التي ستجرى بأول ديسمبر في حفل كبير.

وجاء تأهل بيرو على حساب نيوزيلندا، الخميس، في ملحق التأهل ليحسم نهائيا مستويات المنتخبات المشاركة كالآتي:

– المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الأرجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

– المستوى الثاني: إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروغواي، كرواتيا، بيرو.

– المستوى الثالث: أيسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، إيران، الدنمارك.

– المستوى الرابع: نيجيريا، أستراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية، صربيا.

ويعني ما سبق الكثير بالنسبة للمنتخبات العربية الأربعة المشاركة، وهي مصر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية.

فمن بين ممثلينا في المونديال، يبقى المغرب بمفرده في وضع مؤكد قبل إجراء القرعة، إذ سيستحيل أن يواجه أي منتخب عربي آخر في دور المجموعات.

وتحظر قواعد الفيفا وجود منتخبين من نفس القارة، باستثناء أوروبا، أو من نفس المستوى بمجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع مصر أو تونس (أفريقيا – مستوى ثالث)، مع السعودية (آسيا- مستوى رابع) في المجموعة ذاتها.

أما المغرب فيستحيل أن يواجه أيا من المنتخبات الثلاثة في مرحلة المجموعات، إذ يشترك “أسود الأطلس” مع السعودية في نفس المستوى، كما ستجنبه القرعة مواجهة مصر أو تونس من المستوى الثالث باعتبارهما منتخبين ينتميان إلى القارة ذاتها.

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