المعارض السوري رياض حجاب يستقيل من الهيئة العليا للتفاوض

قدم المعارض السوري، رياض حجاب، الاثنين، استقالته من منصب منسق الهيئة العليا للتفاوض التي تأسست في ديسمبر 2015.

وبدأ حجاب مسيرة المعارضة في أغسطس 2012، عقب إعلان التلفزيون السوري، إقالة حجاب من منصب رئيس وزراء البلاد، فيما أكدت المعارضة السورية انشقاق الرجل مع ثلاثة ضباط كبار، ليشكل ذلك ضربة كبيرة لنظام الرئيس السوري وقتها.

وتوجه حجاب بعدئذ إلى الأردن برفقة عائلته والضباط المنشقين، تحت حماية الجيش السوري الحر الذي قاتل من أجل إسقاط نظام الأسد.

وولد رياض فريد حجاب عام 1966 في دير الزور شرقي سوريا، وكان يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة عادل سفر التي عينت في أبريل 2012.

وشغل حجاب منصب أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور بين عامي 2004 و2008.

وكان حجاب محافظا لمحافظة القنيطرة من عام 2008 حتى فبراير 2011، ومحافظا لمحافظة اللاذقية من عام 2011 إلى تاريخ تعيينه رئيسا للحكومة 6 يونيو 2012 خلفا لعادل سفر الذي شكل حكومته بعد شهر من بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري.

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