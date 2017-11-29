المعارضة السورية تطالب روسيا بالضغط على الأسد

قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية الأربعاء إن المعارضة تريد من روسيا ودول أخرى أن تمارس ضغوطا حقيقية على الرئيس بشار الأسد للمشاركة في محادثات السلام في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر.

وقال الحريري لرويترز “نريد مزيدا من الضغوط على النظام للمشاركة في المفاوضات والاستمرار في التفاوض للتوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر كما ينص (قرار مجلس الأمن الدولي) رقم 2254”.

وحدد المبعوث الدولي إلى سوريا 4 مواضيع للبحث على جدول أعمال الجولة الثامنة للمفاوضات السورية، هي إقامة “حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية”، وصياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات “تحت إشراف الأمم المتحدة”، وإجراء مباحثات حول الإرهاب.

وعقدت 8 نسخ من مفاوضات جنيف، برعاية الأمم المتحدة وبحضور وفدي النظام والمعارضة، وانطلقت في نهاية يونيو 2012 النسخة الأولى من جنيف.

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