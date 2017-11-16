المطربة شيرين أمام المحكمة بسبب “البلهارسيا”

قال مسؤول قضائي مصري إن محكمة جنح في القاهرة ستعقد أولى جلساتها لمحاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب في 23 ديسمبر بتهمة “الإساءة للمصلحة العامة”، بسبب تعليق ساخر منها عن مياه النيل في إحدى حفلاتها.

وتحدد موعد بدء المحاكمة بعد ان تقدم محام يدعى هاني جاد بدعوى أمام محكمة جنح عابدين يتهم فيها شيرين بالإساءة للمصلحة العامة للبلاد بسبب مزحة ساخرة أثناء حفل أقامته في دولة الإمارات قبل أشهر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية أثناء حفل لها في الشارقة ترد فيه على إحدى الحاضرات عندما طلبت منها غناء أغنيتها الشهيرة عن مصر “مشربتش من نيلها”، فقالت لها “يجبلك بلهارسيا”، في إشارة إلى تلوث مياه نهر النيل.

وتابعت “اشربي مياه إيفيان (المعدنية الفرنسية) أحسن”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت الثلاثاء إيقاف المطربة وإحالتها إلى تحقيق داخلي تأديبي بعد اتهامها بـ”الاستهزاء بمصر”.

وقامت المطربة المصرية بالاعتذار في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك وأوضحت أن ما قالته كان “دعابة سخيفة لو عاد الزمن بي بالتأكيد لما كررتها”.

واختتمت البيان قائلة “أنا آسفة”.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها للمطربة شيرين إذ تم انتقادها على تصريحات أطلقتها خلال حفلات سابقة في بعض الدول العربية، بينما تأتي ردودها بالقول إنها تقصد ممازحة الجمهور وإضحاكه.

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