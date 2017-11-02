المرصد السوري يعلن طرد داعش من مدينة دير الزور

انتزعت قوات النظام السوري، مدعومة من الميليشيات المرتبطة بإيران وتحت غطاء جوي روسي، مدينة دير الزور من قبضة تنظيم داعش، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس.

وقال المرصد إن قوات النظام وحلفاءها سيطرت “بالكامل” على دير الزور ، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء العملية لاستعادة أكبر مدينة في شرق سوريا من داعش الذي فقد معظم مناطق سيطرته.

ولم تصدر تأكيدات رسمية بعد عن استعادة المدينة، إلا أن الإعلام السوري الحكومي كان قد ذكر في وقت سابق أن قوات النظام تتقدم في المدينة التي كانت تعد أحد أبرز معاقل التنظيم المتشدد شرقا.

وأفاد المرصد أن “قوات النظام والمقاتلين المتحالفين مع دعم جوي روسي يسيطرون بشكل كامل على مدينة دير الزور”، مؤكدا أن “المعارك انتهت وهناك عمليات جارية”.

وكانت القوات السورية، المدعومة بطائرات روسية، ومقاتلين تدعمهم إيران، كثف في الأيام الماضية عمليات القصف للمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة داعش مدينة دير الزور.

وقال سكان سابقون والمرصد إن هناك ضربات جوية كثيفة على المدينة مع تقدم القوات صوب منطقة حي العمال القريبة من بعض الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرة المتشددين، وتضم نحو 15 ألفا من المدنيين المحاصرين.