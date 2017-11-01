المرشد الإيراني يدعو بوتن لـ”عزل واشنطن”

أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يزور إيران، أنه ينبغي لطهران وموسكو تكثيف التعاون لعزل الولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع بوتين “حل الأزمة السورية بشكل كامل، يحتاج تعاونا وثيقا بين إيران وروسيا.. تعاوننا قادر على عزل أميركا. هذا التعاون سيعيد الاستقرار إلى المنطقة”.

وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى إيران، الأربعاء، للاجتماع بكبار المسؤولين، فيما يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بسبب الاتفاق النووي.

وذكر التلفزيون الرسمي في إيران أن بوتن سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين قضايا الأزمات الإقليمية، مثل الصراع السوري والاتفاق النووي والعلاقات الاقتصادية والثنائية.

وسيشارك بوتن أيضا في قمة ثلاثية بين روسيا وإيران وأذربيجان.

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