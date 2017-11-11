القرفة..”وقاية فعالة” من أمراض خطيرة

استعان الأطباء الصينيون والهنود القدامى، بالقرفة واتخذوها دواء لعدد من الأمراض، ويؤكد خبراء الصحة في يومنا هذا، أن لها فوائد كثيرة.

وبحسب ما نقل “بولد سكاي”، تحتوي القرفة على أعلى عدد من المكونات المضادة للأكسدة مقارنة بكافة البهارات والنباتات الأخرى، وهو ما يجعلها تساعد على تأخير الشيخوخة، والوقاية من أمراض القلب والدماغ.

وتضم القرفة مكونات مضادة للالتهاب، ويكفي أخذ نصف ملعقة منها مع ملعقتين من العسل لتقليل الانتفاخ وألم العضلات والحساسية، كما أنها تساعد على تخفيف الآلام المرتبطة بالدورة الشهرية لدى النساء.

فضلا عن ذلك، تقلل القرفة عرضة الإنسان للإصابة بأمراض القلب ومرض السكري، وأظهرت بحوث طبية أن القرفة تضم مكونات تؤثر على إنزيم يمتص الغليكوز في جسم الإنسان.

وتقي القرفة من الخرف وأمراض الدماغ، وذلك من خلال عرقلتها لتراكم الجذور الحرة وهي جزيئات نشيطة، بها إلكترونات غير زوجية تفاقم خطر الأمراض لدى الإنسان.

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