القبض على المشتبه الرئيس بحادثة مقتل الطالب الجراح

إربد- ألقت الأجهزة الأمنية في شرطة إربد القبض على المشتبه به الرئيس في حادثة مقتل الطالب الجامعي رامي الجراح في منطقة حوفا/المزار الشمالي التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي.

وبين مصدر أمني مسؤول أن التحقيقات تجري هذه الأثناء مع المشتبه الرئيس في الحادثة في مركز أمن المزار الشمالي، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية معه تشير إلى وجود شريك آخر يجري التحقق منه.

واوضح المصدر أن الطالب الجراح تعرض لكسور في الجمجمة وانحاء متفرقة من جسمه بعد دهسه من قبل مركبة تعود للمشتبه الرئيس بدافع سرقة أغنام من منزل المغدور إثر محاولته منعهم من تنفيذ السرقة بعد أن سحبته المركبة لمسافة تقدر بحوالي 30 مترا على طريق البترول “باب الهوى”، ثم اسعف إلى المستشفى، وقضى متأثرا بإصابته.

وأكد المصدر أن فريقا تحقيقيا متخصصا من البحث الجنائي والأمن الوقائي والمختبر الجنائي والأجهزة الأمنية تتابع القضية للوصول إلى الجناة بشكل كامل وتقديمهم للعدالة.

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