القاعدة تخسر معقلا مهما جنوبي اليمن

سيطرت قوات الحزام الأمني على ثاني أكبر معسكر لتنظيم القاعدة في مدينة أبين، جنوبي اليمن، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”، الأحد.

واقتحمت القوات المعسكر الواقع في منطقة وادي صبر بمديرية المحفد، حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، بينها صواريخ حرارية وقذائف، وصناديق أسلحة متوسطة وذخائر.

وقالت قوات الحزام الأمني إن قوات مشتركة تابعة لها من قوات التدخل السريع ولواء الدعم والإسناد، سيطرت الأحد على ثاني أكبر معسكرات القاعدة في مديرية المحفد بمحافظة أبين.

يشار إلى أن قوات الحزام الأمني مستمرة في حملتها على الجماعات الإرهابية في المحفد، آخر معاقل القاعدة في أبين.

واستغل تنظيم القاعدة الفوضى الدائرة في اليمن منذ سنوات، ووسع نفوذه في عدة مناطق جنوبي البلاد، لكن القوات المحلية مدعومة بتحالف دعم الشرعية تمكنت من طردهم من عدد من معاقلهم الرئيسية.

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