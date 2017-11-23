القائم بأعمال رئيس الوزراء المصري يستلم مهامه

تسلم وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، الخميس، مهام عمله كقائم بأعمال رئيس الوزراء، بعد الإعلان عن توجه رئيس الحكومة شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة العلاجية لإسماعيل (65 عاما)، نحو 3 أسابيع، لإجراء عملية جراحية، حسب ما كان قد قال بيان لمجلس الوزراء.

يشار إلى أن مدبولي شغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر منذ فبراير 2014.

أما إسماعيل فتولى رئاسة الحكومة في سبتمبر 2015، وسبق له أن شغل منصب وزير البترول ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

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