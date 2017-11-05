الفصائل الفلسطينية تتوعد الاحتلال ردًا على احتجاز جثامين «شهداء النفق»

عقّبت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، على إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن احتجاز جثامين خمسة شهداء من “سرايا القدس” قضوا في نفق جنوب قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على لسان الناطق باسمها داود شهاب، أن المقاومة قادرة على استرداد جثامين الشهداء، مشيرًا إلى أن إعلان الاحتلال عن احتجازه لجثامين “شهداء النفق” لم يكن مفاجئاً.

وقال شهاب في بيان صحفي: “نحن منذ قصف النفق وانتهاء أعمال البحث في المنطقة الخاضعة للسيادة الفلسطينية أدركنا أن الاحتلال الذي منع مواصلة البحث كان يرتكب جريمة مركبة بمنع الوصول للمفقودين داخل النفق”.

وأضاف: “ربما كان الشهداء في بداية الأمر مصابين ولكن الاحتلال منع الطواقم الفلسطينية من البحث ولم يتخذ أي خطوات للبحث عن المفقودين في ذات الوقت، وانتظر حتى أعلنت حركة الجهاد رسميًا عن استشهادهم ليكمل جريمته باحتجاز جثامينهم محاولًا التأثير معنويًا على ذويهم”.

وشدد شهاب على أن الاحتلال “ارتكب جريمة مركبة وهو مسؤول مسؤولية تامة عنها، والحركة ملتزمة بالعمل على استعادة هذه الجثامين الطاهرة بالطريقة والكيفية التي تجبر العدو على ذلك، وهذه مسؤولية مضاعفة أمامنا والتزام لشعبنا وأهالي الشهداء”.

من جهتها، أكدت حركة حماس، أن احتجاز الاحتلال لجثامين شهداء النفق “محاولة بائسة لفرض معادلة جديدة على المقاومة تدلل على فشل رهاناته في النيل من صمودها وثباتها”.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إن ممارسات الاحتلال “لن تزيدنا إلا إصرارًا على التمسك بخيار المقاومة والاستمرار في امتلاك وتطوير كافة أدواتها للدفاع عن شعبنا”.

وأكد برهوم أن “المقاومة التي عرفت كيف تستعيد أبطالها من سجون العدو في صفقة وفاء الاحرار ليست بعاجزة عن استرداد جثامين الشهداء الأبطال”.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، خالد الأزبط, في تصريح صحفي، أن دماء شهداء الإعداد على حدود فلسطين وأخرهم شهداء القسام وسرايا القدس “لهي دماء شرف وكرامة للأمة”.

وأكد الأزبط “أن ما قام به العدو الإسرائيلي من احتجاز لجثامين الشهداء ووضعهم على طاولة المساومات السياسية لن يثني المقاومة عن المضي في طريق الإعداد والتطوير والوصول لمعركة التحرير للأرض والإنسان من دنس العدو الصهيوني الغاشم”.

وفي ختام تصريحاته، أكد الأزبط أن “دماء الشهداء كانت وقود الوحدة للكلمة والدم والسلاح وأن الثأر قادم لا محالة عبر فصائل المقاومة التي تمثل جيش الدفاع الفلسطيني والذي سيستعيد رفات شهدائه رغماً عن العدو، وللمقاومة طريقها وإدارتها للصراع بما لا يتوقع العدو له مكانا ولا زمان”.

وفي وقت لاحق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشاله جثامين الشهداء الخمسة من نفق سرايا القدس شرق خان يونس، والذي تعرض للقصف الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي.

وذكرت القناة العبرية الثانية نقلًا عن الناطق بلسان الجيش “رونين منليس” أن الجيش عثر خلال تمشيطه للنفق الذي استهدفه الاثنين الماضي على جثث الشهداء وأنه يحتفظ بها.

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