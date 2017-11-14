العبادي: نستعد لتحرير مناطق لم تصلها القوات العراقية منذ 2003

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غربي محافظة الأنبار، مبيناً أن هذه المناطق لم تصلها الدولة منذ عام 2003.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي أسبوعي، بحسب “السومرية نيوز”، إن “القوات الأمنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غربي الأنبار”، موضحاً أن تلك المناطق “لم تصلها الدولة منذ عام 2003”.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء، أن “أي إجراءات إصلاحية لن تنجح دون محاربة الفساد”.

يذكر أن القوات الأمنية المشتركة، تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير قضاء القائم ونواحي العبيدي والكرابلة والرمانة غربي محافظة الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي.

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